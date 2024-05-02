تكريم عمال الوطن في الرصيفة تحت رعاية تيار الاتحاد الوطني الأردني

الوكيل الإخباري - في أجواء تحفها المعاني الوطنية والتقدير العميق للعمل الجاد، أقيم حفل تكريم لعمال الوطن بمدينة الرصيفة، وذلك في مركز زها الثقافي، بتنظيم من حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، بمناسبة يوم العمال. بحضور الدكتورة ردينة العطي، ممثلة الحزب، ورئيس بلدية الرصيفة، ومدير مركز زها الثقافي_ الرصيفة، حيث عبر أيضًا عن الاعتراف بجهود العمال الذين يشكلون عماد التقدم في الأردن.



خلال كلمتها، ألقت الدكتورة العطي الضوء على الدور البنّاء الذي يلعبه حزب تيار الاتحاد الوطني في دعم المجتمع المحلي، مشيرة إلى التغريدة التحفيزية لجلالة الملك عبد الله الثاني، التي أشاد فيها بجهود العمال وأثرهم الكبير في بناء الوطن. وأكدت على أهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة كفرصة لتعزيز دور الأحزاب وتطوير الحياة السياسية.



الحفل تخللته عبارات الشكر والامتنان للعمال، تقديرًا لعطائهم المستمر وتفانيهم الذي لا يتوقف، مما يعزز من مكانتهم كأبطال حقيقيين في سبيل نهضة وتقدم الأردن.

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