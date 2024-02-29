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الخميس، 29-02-2024 12:24 م

أمين عام سلطة المياه وممثل السفارة الألمانية يطلقان فعاليات مسابقة مهارات المياه

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الوكيل الإخباري - أطلق أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري فعاليات مسابقة مهارات المياه الثالثة، بحضور مستشار تطوير في السفارة الألمانية ماريوس رو، ومنسق مشاريع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تريفور سيرج.

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و بين المهندس الدويري أن مركز تدريب المياه يقوم بتنفيذ مختلف البرامج التدريبية سواء الإدارية أو الفنية واستخدام الوسائل والمعدات التقنية الحديثة بما فيها أجهزة المحاكاة الرقمية، وكذلك الاسهام بالنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع وشركات المياه من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة واكسابهم مهرات الإدارة الكفوءة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد وتعزيز روح التنافسية ورفع معايير الجودة. 


وزاد أن المركز سيعمل على تنفيذ برامج تدريبية لعدد من الفنيين والاداريين  العاملين خاصة شركات المياه وكذلك من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز المعرفة والمهارة لديهم وخلق قدرات فنية قادرة على التعامل مع التحديات المائية ونقلها الى دول الجوار بما يضمن خلق قدرات قادرة على التعامل مع تحديات المياه من خلال التأهيل العلمي والعملي وبث روح التنافس من خلال التطوير الذاتي ليصل الى المستوى الإقليمي والعالمي من المعرفة والمهارة. 


وأعرب أمين عام سلطة المياه عن شكره للحكومة الألمانية ممثلة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و (GIZ) لدعمهم لهذا المركز، مؤكدا أن التعاون الأردني الألماني في تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية يعد أنموذجا للتعاون الفاعل خاصة في مواجهة التحديات المائية . 


من ناحيته أشاد رو بالتعاون المشترك بين الأردن وألمانيا في مجال دعم واستدامة قطاع المياه من خلال مشاريع تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والصرف الصحي وتطوير كفاءة العاملين في القطاع سواء في المركز أو شركات المياه مؤكدا على استمرار دعم الحكومة الألمانية لبرامج التدريب التي ينفذها المركز.

 




 

 


 

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