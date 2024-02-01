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الخميس، 01-02-2024 03:26 م

المياه تعقد لقاءً في البلقاء حول مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، لقاءً حواريا مع المجتمع المحلي في منطقة سيحان بمركز شباب العارضة/ جرش، وذلك استكمالاً لمشروع دعم الإدارة التشاركية للموارد من أجل تحقيق استقرار الأوضاع في المجتمعات المضيفة للاجئين (PRM).

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وينفذ المشروع من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).


وجاء اللقاء، الذي حضره مدير قضاء العارضة، هيثم حجازي، وممثلون عن مختلف فئات المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة من المشروع، بهدف عرض إنجازات المشروع ومناقشة جهود المؤسسات والجهات الممولة وتعاون المجتمع المحلي في إنجاح أعماله وتطلعاتهم لتحقيق الخدمة والمنفعة المرجوة لأهالي المناطق المستهدفة.


وثمن حجازي جهود وزارة المياه والوكالة الألمانية، والصندوق الأردني الهاشمي، في تحسين الواقع المائي في منطقة سيحان من خلال تحسين كفاءة التزويد المائي والشبكات وجودة المياه، إضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه، وتقليل الفاقد من خلال التوعية والإرشاد السلوكي للمواطنين.


من جانبهم، ثمن ممثلو المجتمعات المحلية، إنجازات المشروع وأهمية إشراك المجتمع بالعملية التنفيذية كشريك رئيسي لقطاع المياه.

 




 

 


 

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