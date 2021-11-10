الأربعاء 10-11-2021
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الأربعاء، 10-11-2021 06:24 م

أمين عام وزارة الأوقاف يلتقي مدراء المديريات في الوزارة والميدان

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الوكيل الاخباري - التقى أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبد الله العقيل، اليوم الأربعاء، بالمركز الثقافي الإسلامي، التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس - طيب الله ثراه- بالعاصمة عمان، مدراء المديريات في الوزراء ومدراء الأوقاف.

وأكد العقيل أهمية التواصل بين الميدان ومركز الوزارة لتطوير سير العمل وتذليل العقبات ومتابعة جميع الملفات التي ينجزها الميدان خدمة للمواطن ورسالة ورؤية الوزارة القائمة على نشر القيم والأخلاق الإسلامية والفضيلة بين الناس.

 وأشار إلى أهمية العمل الميداني في التواصل مع أبناء الوطن ورفع معنويات الأئمة والخطباء والمؤذنين لتعزيز دور ورسالة المسجد التي تقوم على توجيه المجتمع في الاتجاه الصحيح، وبث الروح الإيجابية ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها.

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