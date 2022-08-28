أمين عمان يبحث مع رئيس بلدية رام الله تعزيز التعاون

الوكيل الاخباري - أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، عمق العلاقة التي تربط مدينتي عمان ورام الله وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون القائم بين الجانبين .



جاء ذلك خلال لقاء أمين عمان، اليوم الأحد، رئيس بلدية رام الله والوفد المرافق، الذي يزور المملكة للاطلاع على الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022 - 2026، ومشاريعها في منظومة النقل العام والتحسينات المرورية والبنى التحتية، وإدارة النفايات الصلبة، والتحول الإلكتروني، والتخطيط، والتنمية المجتمعية.

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