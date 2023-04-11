أنشطة رمضانية متنوعة في مراكز شبابية بجرش

الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شبابية في جرش، اليوم الثلاثاء، عددا من الأنشطة الرمضانية المتنوعة.



ونظم مركز شباب جبة، محاضرة بعنوان: "السيرة النبوية"، بمشاركة 20 شابة، تحدث خلالها المحاضر أحمد الكفيري عن مولد النبي ونشأته ونزول الوحي.



واختتمت في مركز شباب برما ورشات توعوية وتثقيفية دينية، بمشاركة 60 شابا لتأهيل الشباب فكريا.



وعقد مركز شابات بليلا ورشة دينية ومسابقات رمضانية بحضور 45 شابة؛ لتعريف المشاركات بالفوائد الصحية والنفسية لشهر رمضان.

اضافة اعلان