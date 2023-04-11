الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر من أجل الصومال

أنشطة رمضانية متنوعة في مراكز شبابية بجرش

الأمم المتحدة تدين هجمات جيش مينامار على المدنيين

اختتام فعاليات البطولة الوطنية لبناء وبرمجة روبوت السومو

"أوقاف إربد الأولى" تعقد مجلسها العلمي الثالث

كييف: تسريب الوثائق الأميركية لن يؤثر على الخطط العسكرية الأوكرانية

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة حدث في جرش

هذا الاختناق لا حل له

الاردنيون على موعد مع يوم شتوي بامتياز وتحذير من السيول

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول

الثلاثاء، 11-04-2023 10:17 م

أنشطة رمضانية متنوعة في مراكز شبابية بجرش

4202310144931606581436


الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شبابية في جرش، اليوم الثلاثاء، عددا من الأنشطة الرمضانية المتنوعة.

ونظم مركز شباب جبة، محاضرة بعنوان: "السيرة النبوية"، بمشاركة 20 شابة، تحدث خلالها المحاضر أحمد الكفيري عن مولد النبي ونشأته ونزول الوحي.

واختتمت في مركز شباب برما ورشات توعوية وتثقيفية دينية، بمشاركة 60 شابا لتأهيل الشباب فكريا.

وعقد مركز شابات بليلا ورشة دينية ومسابقات رمضانية بحضور 45 شابة؛ لتعريف المشاركات بالفوائد الصحية والنفسية لشهر رمضان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

اختتام فعاليات البطولة الوطنية لبناء وبرمجة روبوت السومو

420236233258310500691

"أوقاف إربد الأولى" تعقد مجلسها العلمي الثالث

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة حدث في جرش

وزير-الأوقاف-والشؤون-والمقدسات-الإسلامية-الدكتور-محمد-الخلايلة-e1655912183757

وزير الأوقاف: ننعم في الأردن ببناء المساجد وعمارتها

Background

"أوقاف مأدبا" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

1

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول

أخبار متعلقة
322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

w

وزارة السياحة تطلق مسابقة رمضانية

320231921910973283861

مديرية ثقافة مادبا تُعلن انطلاق أنشطتها الرمضانية الخميس

20210313192057235

وفاة فتاة 15 عاماً اختناقاً بسبب تسرّب غاز كيزر في جرش

w

سجينة اردنية تلتقي أسرتها لأول مرة منذ 20 عاماً - صور

wwwwwwww

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء