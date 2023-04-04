مديرية ثقافة مادبا تُعلن انطلاق أنشطتها الرمضانية الخميس

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الثقافة في محافظة مادبا عن إطلاق فعالياتها وأنشطتها الرمضانية اعتبارا من يوم الخميس المقبل.



وحسب بيان صحفي صادر عن المديرية، اليوم الثلاثاء ، إن برنامج الفعاليات، سيتضمن معرض منشورات لوزارة الثقافة، وألعابا شعبية وتراثية، وكرنفالات أطفال ومسابقات، وفرقة إنشاد ديني وقراءات قصصية للأطفال، ومسرح دمى -غابة السعادة، ومعرض صناعات حرفية إبداعية ومنتجات الجمعيات الخيرية.

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