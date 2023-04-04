وزارة السياحة تطلق مسابقة رمضانية

الوكيل الاخباري - تطلق وزارة السياحة والآثار، يوم الخميس المقبل المسابقة الرمضانية" اكتشف كنوز الأردن" والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.



وتهدف المسابقة التي هي عبارة عن سؤال على صفحة فيسبوك، إلى الترويج للمواقع السياحية والأثرية بالمملكة وزيادة الوعي المواطنين بأهمية الحفاظ على المعالم الأثرية والمناطق السياحية، وتزويدهم ببعض المعلومات السياحية والأثرية المتنوعة.



وتتضمن شروط المسابقة، الاشتراك بصفحة فيسبوك التابعة للوزارة ومشاركتها عبر صفحة المشترك، وتحميل تطبيق اردننا جنة والإجابة على السؤال اليومي بشكل صحيح.



وتبدأ المسابقة يوم الخميس المقبل، الساعة 12.00 ظهراً وتنتهي في تمام الساعة 12.00 منتصف الليل، حيث سيتم الإعلان عن اسم الفائز في اليوم التالي الساعة 11.00 صباحاً، حيث ستكون الجائزة رحلة مجانية عبر برنامج أردننا جنة.

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