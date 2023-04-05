3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم من إدارة الدوريات الخارجية إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث المرورية خلال 24 ساعة والتي نتج عنها عدة إصابات بشرية .

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وبين العتوم، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن شخصا تعرض لإصابة متوسطة إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق البحر الميت، وإصابة شخص آخر إثر تدهور مركبة على طريق جرش - عمان، واصابة شخص ثالث بتدهور مركبة على طريق جرش - المشيرفة.



وأضاف أنه تم التعامل مع اشتعال اطارات مركبة على طريق وادي عربة باتجاه عمان، دون وقوع أي إصابات.



وحول السرعات التي تم ضبطها، بين انه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 100/162 كم، ومركبة اخرى على طريق العمري تسير بسرعة 100/174 كم.

