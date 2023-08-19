أنشطة وبرامج توعوية بالمراكز الشبابية في إربد

الوكيل الاخباري- نظم مركز شباب وشابات الصريح التابع لمديرية شباب إربد اليوم السبت، بطولة لتنس الطاولة للذكور، بمشاركة 20 شابا ضمن الفئة العمرية من 15- 17 عاما.

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وهدفت البطولة التي أشرف عليها المدرب عبدالله مناصرة، إلى تعريف المشاركين بأهمية وفوائد الرياضة البدنية والصحية النفسية بشكل عام وأهمية رياضة التنس لفئة الشباب بشكل خاص.



كما نفذ مركز شباب المزار الشمالي، وبمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 15- 17 عاما، ورشة توعوية حول الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع.



وتحدثت الدكتورة لبنى الرشدان عن أنماط العنف ضد المرأة ومنها، العنف الجسدي والإيذاء البسيط والشديد، العنف النفسي واللفظي وأثره على النساء والأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية، إضافة للحديث عن العقوبات الاجتماعية والقانونية المترتبة عليها.



من جهة أخرى نظم مركز شباب وشابات غرب إربد اليوم، زيارة لمركز شابات جديتا، وذلك بمشاركة 20 شابة، ضمن الفئة العمرية من (15- 17 عاما).