اعلان حكومي بشأن المدارس

الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن طرح أول مناقصة أشغال من خلال الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ أعمال الصيانة للمدارس الحكومية في مديريات تربية قصبة إربد، لواء ماركا، الكرك، لواء البادية الشمالية الغربية.



وبحسب بيان عن دائرة العطاءات اليوم الخميس، تعد الاتفاقيات الإطارية أحد أساليب التعاقد الحديثة التي أُدخلت في منظومة المشتريات الحكومية، ويعد الأردن من الدول السباقة في الوطن العربي باستخدام الاتفاقيات الإطارية في شراء الأشغال البسيطة (صيانة المدارس الحكومية).



وتهدف الاتفاقيات إلى التصدي لحالات الطوارئ التي قد تهدد سلامة الطلاب ولا تحتمل السير في إجراءات شراء لتغطية الاحتياج عند ظهوره بشكل مفاجئ، كما تتميز بتخفيض التكاليف نتيجة تجميع الاحتياجات المختلفة للحصول على أسعار تنافسية، وتوفير الوقت والجهد والكلفة الناجمة عن تنفيذ عمليات الشراء المتكررة، وكذلك إشراك القطاع الخاص في التعامل مع الحالات الطارئ.



ومن المتوقع- بحسب البيان- عند تطبيق هذا النوع من التعاقد تحقيق نتائج أفضل من جوانب عدة، أهمها تحقيق الاستدامة للمباني المدرسية ما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

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