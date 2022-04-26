أوقاف إربد الأولى تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف إربد الأولى مجلسها العلمي الهاشمي الثالث بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء بصحن مسجد إربد الكبير تحت عنوان"الاحسان".



وتحدث في المجلس الذي حضره مساعد محافظ إربد راكان العدوان ومدير المديرية الشيخ عمر الحموري وعميد كلية الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور ادم نوح القضاة، حول ماهية الاحسان وحقيقته وأسرار ترتيب أركانه ومراتبه، فيما تناول مفتي محافظة إربد الدكتور عبدالله الربابعة "اثر الاحسان وأركانه على شخصية المسلم والمجتمع".

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