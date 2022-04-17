أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني



الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، مجلسها العلمي الهاشمي الثاني في صحن مسجد الفيحاء بعنوان: "الإيمان وأركانه".



وتناول الدكتور أحمد صبحي في المحور الأول من المجلس، الذي حضره مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير، حقيقة الإيمان وأسرار ترتيب أركانه والترابط بين هذه الأركان والحكمة منه والفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام وسر العلاقة والارتباط بينهما وحكم مُنكِر أحد أركان الإيمان وكيفية الرجوع عن ذنب الإنكار والجحود.

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