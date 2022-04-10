أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف إربد الثانية مجلسها العلمي الهاشمي الأول، اليوم الأحد في صحن مسجد الفيحاء، بعنوان "الإسلام وأركانه"، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم وثلة من العلماء والائمة.



وتناول مدير مديرية أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير محور "ماهية الإسلام وحقيقته وأسرار ترتيب أركانه" وتطرق لحقيقة الإيمان والإسلام والأسرار والحكمة في ترتيب هذه الأركان والفرق بين أركان الإسلام وأركان الأيمان وسر العلاقة والارتباط بينهما ولماذا كان الحج آخر الأركان .

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