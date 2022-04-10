الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

جلالة الملكة : اللهم إني استودعك سيدنا

كتائب شهداء الأقصى تعلن حالة الطوارئ القصوى واستنفار جميع مقاتليها

القوى الوطنية في بيت لحم تعلن الحداد والاضراب الشامل الاثنين

السفير السعودي بعمان يقيم افطارا لعدد من الشخصيات

عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

64.6 مليون دينار زيادة المعروض النقدي

أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

مبعوث زيلينسكي : لن نفاوض روسيا على أي شبر من أراضينا

الارصاد : كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة في هذا الموعد

الأحد، 10-04-2022 11:50 م

أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

1


الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف إربد الثانية مجلسها العلمي الهاشمي الأول، اليوم الأحد في صحن مسجد الفيحاء، بعنوان "الإسلام وأركانه"، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم وثلة من العلماء والائمة.

وتناول مدير مديرية أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير محور "ماهية الإسلام وحقيقته وأسرار ترتيب أركانه" وتطرق لحقيقة الإيمان والإسلام والأسرار والحكمة في ترتيب هذه الأركان والفرق بين أركان الإسلام وأركان الأيمان وسر العلاقة والارتباط بينهما ولماذا كان الحج آخر الأركان .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

جلالة الملكة : اللهم إني استودعك سيدنا

5

السفير السعودي بعمان يقيم افطارا لعدد من الشخصيات

الأمن العام

الترخيص المتنقل يقدم خدماته بالأزرق غدا

1

الشيخ فيصل الحمود يطمئن على صحة الملك

1

الملكة رانيا تؤدي مناسك العمرة

3202227132057111789306

شباب العاصمة تنفذ أنشطة متعددة

أخبار متعلقة
0L5A4647

101 مرشح يتنافسون على رئاسة 18 بلدية في إربد

3202220155832990703941

افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان الأردن بألوان عربية وعالمية بإربد

8f46f412-e8a9-4a71-a40d-0561a2efa11f-15

دورة تدريبية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد

شرطة نجدة (1)

حوارية حول واجبات الأمن العام في إربد

276134016_338216815012560_7995705990654276390_n

هيئة الطاقة :منح 9 رخص جديدة تخص الطاقة والمحروقات

8f46f412-e8a9-4a71-a40d-0561a2efa11f-15

24 موقعا لاحتضان فعاليات احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022