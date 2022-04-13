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الأربعاء، 13-04-2022 01:46 ص

أوقاف إربد الأولى تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

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الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف إربد الأولى اليوم الثلاثاء،المجلس العلمي الهاشمي الأول الذي نظمه قسم الوعظ والارشاد في المديرية في مسجد إربد الكبير تحت عنوان" الإسلام مفهومه وحقيقته وأركانه واثاره على الفرد والمجتمع".

وتحدث في المجلس الذي حضره مساعد محافظ إربد ركان العدوان ومدير مديرية أوقاف أربد الأولى الشيخ عمر الحموري كل من الدكتور اسامة الفقير استاذ الفقه واصوله بكلية الشريعة بجامعة اليرموك والشيخ عبدالرحمن عمورة الواعظ والمدرس على كرسي الامام اسيوطي في المسجد الحسيني، حول الاسلام والايمان وحقيقتهما واسرار ترتيب أركانهما، واثر الاسلام وأركانه على شخص المسلم والمجتمع والثمرات التي يجنيها في الدنيا والاخرة.

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