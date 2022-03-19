24 موقعا لاحتضان فعاليات احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022

الوكيل الإخباري - حددت لجنة المرافق والبنى التحتية المنبثقة عن المكتب التنفيذي لاحتفالية "إربد عاصمة الثقافة العربية 2022"، 24 موقعا موزعا على ألوية المحافظة التسعة لإقامة فعاليات الاحتفالية عليها على مدار العام.

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وقال رئيس اللجنة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الأسبق المهندس جمال أبو عبيد، إن العمل جار على تأهيل بعض هذه المواقع وتزويدها بالأدوات والوسائل والأجهزة المناسبة لإخراج الفعاليات بصورة تعكس أهمية الحدث والفعل والموروث الثقافي الذي تزخر به إربد وبما يعكس الصورة المشرقة للأردن وتمكين المشاريع المعتمدة من تقديم الأردن للعالم بطريقة متميزة.



وبين أن معظم المواقع جاهزة لاستقبال فعاليات الاحتفالية وبعضها في طور إنجاز أعمال التأهيل والصيانة، لافتا إلى أن الكلفة الإجمالية لصيانة وتأهيل هذه المواقع وتزويدها بالمعدات التقنية تصل في مجموعها إلى 100 ألف دينار.



وأكد أبو عبيد، أنه سيكون ضمن الاحتفالية مشاركات عربية في مجالات التراث الشعبي والأشغال اليدوية والحرفية والفنون الموسيقية والأدائية والشعر والنقد وتناول الشؤون والقضايا المحلية والعربية عن طريق الفنون الأدبية، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تخص المرأة والطفل ومعارض للفنون التشكيلية وأخرى تروي تاريخ إربد المكان والزمان والإنسان.



وأضاف أنه تم اختيار هذه المواقع بعد زيارات وجولات ميدانية من قبل اللجنة، إذ تمت فيها مراعاة المزاوجة بين الأصالة والحضارة من جهة وسهولة الوصول إليها من قبل المشاركين والمتابعين والزوار وتوفر الحد المعقول من الإمكانيات التي تتيح تقديم الفعاليات والنشاطات المرتبطة فيها إضافة إلى توفر أماكن وساحات كمواقف للمركبات.



ولفت إلى أن جميع المواقع والأماكن التي تم اختيارها لاحتضان فعاليات الاحتفالية ستكون جاهزة قبل موعد الافتتاح الرسمي خلال شهر حزيران المقبل، تزامنا مع احتفالات عيد استقلال المملكة، مبينا أن العديد من الفعاليات والنشاطات ستقام في محافظات أخرى من ضمنها الأسابيع الثقافية العربية.



وأوضح أنه تم توزيع المواقع التي ستقام فيها الفعاليات على جميع ألوية المحافظة، في لواء الكورة "قاعة مدرسة دير أبي سعيد الثانوية الشاملة للإناث وقاعة مدرسة الأمير حسين في بيت إيدس والساحات الخارجية التابعة لهما"، ولواء الأغوار الشمالية "قاعة مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية والساحات الخارجية التابعة لها، ومركز زوار طبقة فحل، والمزار الشمالي "قاعة بلدية المزار الشمالي الجديدة".



وفي لواء الطيبة "قاعة مدرسة الطيبة الثانوية للبنين والساحات الخارجية التابعة لها"، أما في لواء الوسطية اعتمدت "قاعة القمرين التابعة لبلدية الوسطية الجديدة".



وفي لواء الرمثا "قاعة مؤسسة إعمار الرمثا ومدرج مستشفى الملك المؤسس ومدرج الفاروق في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية"، وفي لواء بني كنانة تم تحديد "قاعة مدرسة ابن رشد الثانوية الشاملة وبانوراما الشعلة (موقع معركة اليرموك) ومركز زوار مدينة أم قيس الأثرية وساحة المطل"، أما في لواء بني عبيد تم اعتماد "مركز الحصن الثقافي ومركز إربد الثقافي وصالة نادي شباب النعيمة".



وفي لواء قصبة إربد تم اعتماد "قاعة إربد الكبرى وقاعة الجمنازيوم في مدينة الحسن الرياضية والساحات الخارجية فيها وبيت عرار وقاعة غرفة التجارة والقاعة الهاشمية في بلدية إربد ودار السرايا وحدائق الملك عبدالله الثاني، بالإضافة إلى مدرجات الكندي والمؤتمرات والأمير الحسين بن عبدالله والطب والاقتصاد والإعلام والقانون والسياحة والفنون وقسم الكيمياء في جامعة اليرموك".