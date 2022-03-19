السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

روسيا تطالب غوغل بوقف نشر تهديدات لمواطنيها على يوتيوب

ايران: تعاملات سرية بعشرات المليارات

المركزي الروسي: مؤشرات على تدهور اقتصادي.. ارتفاع التضخم حتمي

بلعاوي يقلل من أهمية الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

مرشحون يقدمون الطعام بالمقرات الانتخابية والهيئة ترد

الضمان يوضح حول دفع الاشتراكات للمنقطعين بأثر رجعي

767 الف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

أردنيون في أوكرانيا يتحدثون عن وضعهم حالياً

توجه لإنشاء ملعب دولي في مأدبا

4 إصابات بحادث دهس في منطقة السابع

السبت، 19-03-2022 11:45 ص

24 موقعا لاحتضان فعاليات احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022

8f46f412-e8a9-4a71-a40d-0561a2efa11f-15


الوكيل الإخباري - حددت لجنة المرافق والبنى التحتية المنبثقة عن المكتب التنفيذي لاحتفالية "إربد عاصمة الثقافة العربية 2022"، 24 موقعا موزعا على ألوية المحافظة التسعة لإقامة فعاليات الاحتفالية عليها على مدار العام.

اضافة اعلان


وقال رئيس اللجنة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الأسبق المهندس جمال أبو عبيد، إن العمل جار على تأهيل بعض هذه المواقع وتزويدها بالأدوات والوسائل والأجهزة المناسبة لإخراج الفعاليات بصورة تعكس أهمية الحدث والفعل والموروث الثقافي الذي تزخر به إربد وبما يعكس الصورة المشرقة للأردن وتمكين المشاريع المعتمدة من تقديم الأردن للعالم بطريقة متميزة.


وبين أن معظم المواقع جاهزة لاستقبال فعاليات الاحتفالية وبعضها في طور إنجاز أعمال التأهيل والصيانة، لافتا إلى أن الكلفة الإجمالية لصيانة وتأهيل هذه المواقع وتزويدها بالمعدات التقنية تصل في مجموعها إلى 100 ألف دينار.


وأكد أبو عبيد، أنه سيكون ضمن الاحتفالية مشاركات عربية في مجالات التراث الشعبي والأشغال اليدوية والحرفية والفنون الموسيقية والأدائية والشعر والنقد وتناول الشؤون والقضايا المحلية والعربية عن طريق الفنون الأدبية، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تخص المرأة والطفل ومعارض للفنون التشكيلية وأخرى تروي تاريخ إربد المكان والزمان والإنسان.


وأضاف أنه تم اختيار هذه المواقع بعد زيارات وجولات ميدانية من قبل اللجنة، إذ تمت فيها مراعاة المزاوجة بين الأصالة والحضارة من جهة وسهولة الوصول إليها من قبل المشاركين والمتابعين والزوار وتوفر الحد المعقول من الإمكانيات التي تتيح تقديم الفعاليات والنشاطات المرتبطة فيها إضافة إلى توفر أماكن وساحات كمواقف للمركبات.


ولفت إلى أن جميع المواقع والأماكن التي تم اختيارها لاحتضان فعاليات الاحتفالية ستكون جاهزة قبل موعد الافتتاح الرسمي خلال شهر حزيران المقبل، تزامنا مع احتفالات عيد استقلال المملكة، مبينا أن العديد من الفعاليات والنشاطات ستقام في محافظات أخرى من ضمنها الأسابيع الثقافية العربية.


وأوضح أنه تم توزيع المواقع التي ستقام فيها الفعاليات على جميع ألوية المحافظة، في لواء الكورة "قاعة مدرسة دير أبي سعيد الثانوية الشاملة للإناث وقاعة مدرسة الأمير حسين في بيت إيدس والساحات الخارجية التابعة لهما"، ولواء الأغوار الشمالية "قاعة مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية والساحات الخارجية التابعة لها، ومركز زوار طبقة فحل، والمزار الشمالي "قاعة بلدية المزار الشمالي الجديدة".


وفي لواء الطيبة "قاعة مدرسة الطيبة الثانوية للبنين والساحات الخارجية التابعة لها"، أما في لواء الوسطية اعتمدت "قاعة القمرين التابعة لبلدية الوسطية الجديدة".


وفي لواء الرمثا "قاعة مؤسسة إعمار الرمثا ومدرج مستشفى الملك المؤسس ومدرج الفاروق في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية"، وفي لواء بني كنانة تم تحديد "قاعة مدرسة ابن رشد الثانوية الشاملة وبانوراما الشعلة (موقع معركة اليرموك) ومركز زوار مدينة أم قيس الأثرية وساحة المطل"، أما في لواء بني عبيد تم اعتماد "مركز الحصن الثقافي ومركز إربد الثقافي وصالة نادي شباب النعيمة".


وفي لواء قصبة إربد تم اعتماد "قاعة إربد الكبرى وقاعة الجمنازيوم في مدينة الحسن الرياضية والساحات الخارجية فيها وبيت عرار وقاعة غرفة التجارة والقاعة الهاشمية في بلدية إربد ودار السرايا وحدائق الملك عبدالله الثاني، بالإضافة إلى مدرجات الكندي والمؤتمرات والأمير الحسين بن عبدالله والطب والاقتصاد والإعلام والقانون والسياحة والفنون وقسم الكيمياء في جامعة اليرموك".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح 4

بلعاوي يقلل من أهمية الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

منسف

مرشحون يقدمون الطعام بالمقرات الانتخابية والهيئة ترد

M63A0051

الضمان يوضح حول دفع الاشتراكات للمنقطعين بأثر رجعي

images-3-3

767 الف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

274269372_494003945574803_4784242786909160586_n

أردنيون في أوكرانيا يتحدثون عن وضعهم حالياً

Al_Shohada_International_Stadium,_Baghdad,_IRAQ

توجه لإنشاء ملعب دولي في مأدبا

أخبار متعلقة
FNAkoSCXoAQV4mn

كما كل عام.. سعوديون يروجون للسياحة في شمال المملكة ويلقبونها بـ"سويسرا العرب" - فيديو وصور

WhatsApp Image 2022-03-05 at 1.48.20 PM

إطلاق المشروع الوطني لبناء قدرات المترشحات للانتخابات المحلية

WhatsApp Image 2022-03-03 at 1.28.16 PM

المياه تستكمل حملتها "إن كنت عالبير، اصرف بتدبير" في إربد

main_image6213a37cccb9c

تحديد موعد وصول جثمان الشاب الابراهيم إلى الأردن

3202025231240268968843

الموجة الرابعة تبدأ بالانحسار التدريجي.. انخفاض في إشغال "العناية الحثيثة" وارتفاع حالات الشفاء

1645216369934

الطبيعة الخضراء تجذب آلاف المتنزهين إلى مناطق لواء الكورة