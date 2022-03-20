دورة تدريبية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد

الوكيل الإخباري - افتتحت في مركز "شابات لواء الطيبة" غربي إربد بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، اليوم الأحد، أعمال الدورة التدريبية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية.

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وتحدثت المدربتان بلقيس بني ملحم، ورنيم عرابي، خلال افتتاح الدورة التي تستمر لخمسة أيام، عن أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور الهائل في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.



وأشارتا إلى مفهوم التربية الإعلامية وأهميتها والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وأخلاقيات التربية الإعلامية التي تستهدف عواطف المواطنين، وتحاكي عقولهم وتغذيهم بالمعلومات، والتي تهدف إلى تغيير سلوكياتهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم وأفكارهم، من خلال استخدام اللغة والكلمات والصور وتصوير الفيديو ومختلف الفنون الصحفية والإعلامية.