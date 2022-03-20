الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة تعقد اجتماعها الثاني

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

الكويت: القطاع المصرفي بعد الجائحة أقوى وأفضل وأكثر مرونة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة السلايطة

قريباً.. إنشاء متحف أثري في الرمثا

التربية : تأخير دوام بعض المدارس الأربعاء

فرنسا تجمّد أصول البنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

توصية نيابية للحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على سلع أساسية غير مُعفاة

إطلاق تقرير الحريات الصحفية في العالم العربي للعامين الماضيين

عاجل

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

الأحد، 20-03-2022 03:58 م

دورة تدريبية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد

8f46f412-e8a9-4a71-a40d-0561a2efa11f-15


الوكيل الإخباري - افتتحت في مركز "شابات لواء الطيبة" غربي إربد بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، اليوم الأحد، أعمال الدورة التدريبية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية.

اضافة اعلان


وتحدثت المدربتان بلقيس بني ملحم، ورنيم عرابي، خلال افتتاح الدورة التي تستمر لخمسة أيام، عن أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور الهائل في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.


وأشارتا إلى مفهوم التربية الإعلامية وأهميتها والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وأخلاقيات التربية الإعلامية التي تستهدف عواطف المواطنين، وتحاكي عقولهم وتغذيهم بالمعلومات، والتي تهدف إلى تغيير سلوكياتهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم وأفكارهم، من خلال استخدام اللغة والكلمات والصور وتصوير الفيديو ومختلف الفنون الصحفية والإعلامية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220222220026203272174

اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة تعقد اجتماعها الثاني

3202217114342307558582

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

ggg

بأمر من الملك إنشاء وقفية لدراسة فكر الإمام النووي

3202217171446989248981

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة السلايطة

As-salt

39 مرشحا يتنافسون على رئاسة 9 بلديات في محافظة البلقاء

edfc24a3-7125-4395-a171-999d0068b4af

قريباً.. إنشاء متحف أثري في الرمثا

أخبار متعلقة
image (8)

إعادة فتح طريق دير أبي سعيد – الزمالية في إربد

alkhrba_0

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً الاربعاء - أسماء

main_image6213a37cccb9c

تحديد موعد وصول جثمان الشاب الابراهيم إلى الأردن

F71A00FB-5F2C-4848-BE080C5CA03FBAA3_source

زراعة إربد تنظم محاضرة عن الحمى القلاعية

3202025231240268968843

الموجة الرابعة تبدأ بالانحسار التدريجي.. انخفاض في إشغال "العناية الحثيثة" وارتفاع حالات الشفاء

1645216369934

الطبيعة الخضراء تجذب آلاف المتنزهين إلى مناطق لواء الكورة