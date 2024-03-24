أوقاف إربد الثانية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

الوكيل الاخباري -نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني لهذا العام، بعنوان"الحافظ أبن رجب الحنبلي وكتابه جامع العلوم والحكم" بحضور مدير اوقاف اربد الثانية عبد السلام نصير وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.

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وتناول القاضي في محكمة إربد الشرعية، الدكتور حسين العمري خلال المجلس الذي أقيم بمسجد الفيحاء بإربد في المحور الأول والذي كان بعنوان "التعريف بكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي "وأثر هذا الكتاب على الفرد والمجتمع، سبب تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم .