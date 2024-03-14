صناعة وتجارة إربد تؤكد التزام المنشآت التجارية بالسقوف السعرية

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، أن المنشآت التجارية في المحافظة ملتزمة بالسقوف السعرية المعلنة.وقال الجمرة، اليوم الخميس، أنه لم يتم تحرير أي مخالفة متعلقة بانتهاك السقوف السعرية المعلنة منذ بداية شهر رمضان المبارك.وأضاف الجمرة، أن الفرق التفتيشية الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية حررت منذ بداية شهر رمضان 6 مخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية.وذكر، أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، وأن أسعارها ضمن الحد الطبيعي والمعلن عنه.وأشار إلى أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد وعبر خطها الساخن (02/7277715)، لم تتلقَ أي شكوى، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.