السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 01:57 م

الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان من ساحة العين بالسلط

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية التراث التابعة لوزارة الثقافة، وبالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء، وضمن برنامج (حكاية مكان)، زيارة للمناطق السياحية والتراثية في محافظة البلقاء، لعدد من مدراء الدوائر الحكومية والمثقفين والكُتاب والإعلاميين والفنانين والمهتمين بالتراث.

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وبين مدير مديرية التراث بوزارة الثقافة المخرج فراس المصري في تصريحات للمشاركين "أن برنامج ومشروع حكاية مكان هو ضمن المشاريع على خطة الوزارة، وسيكون ضمن 12 مسارا ثقافيا و تراثيا وسياحيا.


واضاف "أن المسار انطلق العام الفائت وسيكون عام 2022 استكمالاً لهذا المشروع وقد بدأنا في مأدبا وثم انطلقنا الى الطفيلة واليوم سيكون مسارنا الثقافي في محافظة البلقاء، مشيرا إلى أن الاسبوع المقبل سيكون بالأغوار الشمالية.


واشار إلى أكثر من 395 ألف موقع سياحي في الأردن، ونحاول تغطية جزء بسيط من هذه الأماكن وتسليط الضوء عليها لتكون محجا ثقافيا وسياحيا و فنيا، مبينا ان المشروع يسلط الضوء على أهمية تنمية المجتمعات المحلية.


من جهته، قال مدير ثقافة البلقاء الدكتور معتصم الغوشة إن محافظة البلقاء غنية بالمسارات السياحية المتمثلة في شوارعها القديمة وبيوتها الاثرية التي ساهمت لتكون مدينة السلط على قائمة التراث وما تمثله من تعايش وقبول الآخر حيث كانت رسالة محبة وسلام للعالم عبرت عن اعلى مراتب الاخلاق باستقبالها زوار من داخل وخارج المملكة.


وشملت الزيارة متحف السلط التاريخي ومدرسة السلط الثانوية وكنيسة الخضر ومقام البني شعيب وموقع عماد السيد المسيح.

 




 

 


 

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