وفد كوري يزور البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - بدأ خبراء من الوكالة الكورية للإنماء "كويكا" والجامعات الكورية، اليوم الاثنين، زيارة لجامعة البلقاء التطبيقية؛ لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير برامج الدرجة الجامعية المتوسطة في كليتي إربد والكرك الجامعيتين.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني خلال لقائه الوفد اليوم، أهمية المشروع المشترك ما بين جامعة البلقاء التطبيقية ووكالة كويكا وجامعة دونغ يو الكورية لخدمة الجامعة وطلابها، مثمنا دعم وكالة "كويكا" للجامعة.

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