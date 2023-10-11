أوقاف الرصيفة تحتفل بالمولد النبوي الشريف



الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة مساء أمس الثلاثاء، في مسجد أمنة بنت وهب، بذكرى المولد النبوي الشريف.



وتحدث إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة، الذي رعى الاحتفالية، عن عظمة هذه المناسبة في قلوب كل مسلم لما لها من أثر في النفوس وشحذ للمعنويات وتقوية الإيمان، بمحبة رسولنا الكريم البشير للإنسانية جمعاء بالسلام، مبينا الرأي الشرعي بصحة وأهمية الاحتفال بهذه المناسبة تعظيما للنبي الكريم، فهو الأولى بالاحتفال والأحق بالفرح بمولده الشريف.

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