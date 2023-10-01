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الأحد، 01-10-2023 05:02 م

بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أقامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي احتفالية دينية احتفاءاً بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي يصادف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل سنة هجرية، وذلك في مبنى إدارتها العامة والتي شارك بها عدد كبير من موظفي المؤسسة من مختلف إداراتها وفروعها.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة أن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الدلالات وأجمل العبر، وهي مناسبةٌ للحديث عن أخلاقه التي ميزته عن جميع البشر، كما أنها مناسبة للتواصل والتراحم بين المسلمين، وتعميق أواصر المحبة بينهم، وهي فرصةٌ لنشر رسالة الإسلام السمحة والتعريف بالسيرة النبوية العطرة، مضيفاً بأن احتفال المسلمين سنوياً بذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إحياءاً لسنّته وسماع سيرته العطرة، لتتعلم الأجيال منه ويعرفون أكثر عن شخصه العظيم كنبيٍ للإسلام أرسله الله هدىً ورحمةً للعالمين، ويتعرفون على مآثر النبي وصفاته ونهضته بالأمة الإسلامية.

وأكد الطراونة أنه وفي هذا البلد المبارك المرابط أكرمنا الله عز وجل بقيادة هاشمية مباركة تمتد بجذورها إلى سيد الخلق النبي الأمين محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هذه القيادة الهاشمية يقف شامخاً سيدي ومولاي جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني بن الحسين ومن خلفه سمو ولي عهده الأمين الأمير حسين بن عبدالله المعظم، يذودان دفاعاً عن الأمتين العربية والإسلامية وقضاياهما في كل مكان .

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