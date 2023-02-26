أوقاف الطفيلة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف الطفيلة، اليوم الأحد، بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.



وأكد مدير مديرية أوقاف الطفيلة الدكتور محمد المجالي، خلال الاحتفال بحضور محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، ورئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، أهمية هذه الذكرى، سيما وأنها مناسبة يتوقف عند تفاصيلها أصحاب العقول والألباب فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وتدلُ يقيناً على صدق دعوته.

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