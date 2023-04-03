الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

الفيروس القاتل.. الصحة تكشف أعراض "ماربورغ" ونسبة الوفيات وطرق العلاج

الخصاونة: سياسة البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني

التربية تنفي تسبب معلم بتبول طالب على نفسه في إربد

ترجيح صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط قريبا

مهم من الأوقاف حول تصاريح الحج

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

التربية: انتهاء التسجيل لامتحان التوجيهي غدا

وزير الخارجية: اجتماع العقبة كان منتجا سياسيا كسر الجمود

تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر

الإثنين، 03-04-2023 07:30 م

أوقاف الطفيلة تطلق فعاليات المجالس العلمية الهاشمية

Background


الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية الأوقاف في الطفيلة من مسجد الطفيلة الكبير فعاليات المجالس العلمية الهاشمية، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في كل عام خلال شهر رمضان الفضيل.

اضافة اعلان


وبدأت أولى المجالس العلمية تحت عنوان: "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني- حجة الإسلام الإمام الغزالي"، حيث تحدث مدير أوقاف الطفيلة الدكتور محمد المجالي، خلال انطلاقة المجلس، بحضور مساعد محافظ الطفيلة الدكتور فهد العمرو، حول أهمية المجالس العلمية الهاشمية في حياة المسلم خلال الشهر المبارك من خلال التعريف بعلماء الأمة وإسهاماتهم الفكرية والدينية.


وأشار إلى مفهوم الوقف، خاصة الوقف التعليمي، مثمنا الرعاية الهاشمية للكراسي العلمية في المسجد الأقصى والعاصمة عمان، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس.


وتناول حياة الإمام الغزالي ومصنفاته في مجال الفقه، وأهمها "إحياء علوم الدين" باعتباره أكثرها أهمية وشيوعاً بين الناس، وهو مؤلف من 4 أجزاء، ويعتبر انعكاساً للتطور العلمي في حياة الغزالي.


كما تحدث رئيس قسم رعاية المساجد في أوقاف الطفيلة الدكتور عدي المسيعديين، حول الإمام الغزالي الذي يعد من العلماء المجددين لارتباط علمه بالابتكار والأمانة في النقل والتأليف، خاصة في زمانه وما شابه من شوائب أدخلها أهل التطرف والغلو والتشدد وظهور البدع، مشيرا إلى حرص الإمام الغزالي ومن خلال مؤلفاته على إحياء علوم الدين.


وأضاف كانت أعمال الإمام الغزالي وتصرفاته مطبوعة بطابع الدين، وكان صوفيا تقيا، وكان تراثه أصيلاً ينم عن الإيمان، وكان له أثر كبير في عصره والعصور اللاحقة.


وأشار إلى أن الغزالي كان شافعيّ الفقهِ، وكان على مذهب الأشاعرة في العقيدة، وقد عُرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام، وأحد أصولها بعد أبي الحسن الأشعري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أضرار_وفوائد_حبوب_سد_الشهية

الإفتاء توضح حول تناول أدوية لسد الشهية في رمضان

a17a4d6b2deaa93cf5f8cfde1f7b69cca080e7a9

مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية والمركز الجغرافي الملكي

52022612020824233007

توضيح حول تحصيل المخالفات المرورية على المركبات الأجنبية

642ad3092383f

الزراعة تبحث إعداد خارطة رقمية موحدة للحصاد المائي

642ad3092383f

الفيروس القاتل.. الصحة تكشف أعراض "ماربورغ" ونسبة الوفيات وطرق العلاج

2

الخصاونة: سياسة البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-21 at 9.49.25 PM

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

1678970730536

الخلايلة يطلق أسبوع العناية بالمساجد

332108302_743470513849982_3768996462724345687_n

الخصاونة يوجه بالاستعداد لشهر رمضان وتوفير السلع بأسعار مخفضة

1678191756190

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

fodob-ki-520x360

الإفتاء توضح حول موعد تحري هلال شهر رمضان

4444444444444444444444444444444443333

الأمانة: 79 فريقا للرقابة على الأسواق خلال رمضان والتشديد على بسطات العصائر