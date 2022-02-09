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الأربعاء، 09-02-2022 05:00 م

أوقاف الكرك تحتفل بمناسبة أسبوع الوئام الديني

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف محافظة الكرك، اليوم الأربعاء في قاعة مسجد أدر، احتفالا بمناسبة أسبوع الوئام الديني، بحضور عدد من الأئمة والإداريين في المديرية وعدد من الأهالي.

وأكد مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات أهمية الوئام ودوره في نشر قيم المحبة والتسامح والحد من كل ما يخالف تعاليم الأديان السماوية، مشيرا إلى أن تعاليم الأديان منسجمة مع الفطرة البشرية في الحفاظ على النفس، من حيث تحريم الاعتداء عليها بالقتل أو الإجهاض.

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