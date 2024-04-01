أوقاف الكرك تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الأحد في المسجد العمري الثالث المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان " القاضي عياض للتعريف بحقوق المصطفى" بحضور عدد من الأئمة والوعاظ وحشد كبير من أفراد المجتمع المحلي.

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وقدم رئيس قسم الوعظ والإرشاد الشيخ عمر المعايطة بحضور مدير الأوقاف الدكتور عزام الشمايلة والمساعد للوعظ والإرشاد طارق المعايطة تعريفا شاملا بالقاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله . مشيرا إلى أن القاضي عياض جاء ليربط بين الشمائل وسنة النبي عليه السلام وأخلاقه.