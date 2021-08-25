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الأربعاء، 25-08-2021 07:13 م

أوقاف عجلون تكرم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

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الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف محافظة عجلون، اليوم الأربعاء في القاعة الهاشمية، حفلا لتكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، بحضور المحافظ سلمان النجادا وعدد من ممثلي الدوائر الرسمية والفعاليات الشعبية.

وأشار مدير الأوقاف الدكتور أحمد الصمادي إلى دور القرآن الكريم في المحافظة على المجتمع وأهمية توعية الأجيال بالابتعاد عن السلبيات وتعزيز الايجابيات والذي ينعكس على تحملهم المسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم.

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