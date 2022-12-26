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الإثنين، 26-12-2022 06:39 م

أول اجتماع لفريق تتبع الإنفاق الصحي على فيروس كورونا بالأردن

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الوكيل الاخباري  - عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اجتماعه الأول، اليوم الاثنين، مع فريق دراسة "تتبع الإنفاق الصحي على فيروس كورونا في الأردن" باستخدام منهجية الحسابات الصحية.

وقالت رئيس المركز الدكتورة رائدة القطب، خلال ترأسها الاجتماع بحضور ممثل من مكتب منظمة الصحة العالمية بالأردن، إن الدراسة تهدف إلى قياس وتتبع الإنفاق الصحي على فيروس كورونا في الأردن خلال الفترة (2020-2022).

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