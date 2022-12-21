الصحة: انخفاض إصابات الفيروس المخلوي في الأردن

الوكيل الاخباري - دعا مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات، إلى ضرورة إعطاء مصابي الفيروس المخلوي مضادات حيوية، "لا يغني لعلاج الحالات التنفسية الناشئة عن فيروسات".



وقال الحوارات، خلال حديثه للتلفزيون الأردني، إنه خلال فصل الشتاء والخريف تزداد الحالات بأمراض الجهاز التنفسي ومنها؛ الانفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي.



وأشار إلى أن الزيادة بالفيروس المخلوي تضم دول كثيرة ومنها الأردن غير أن مواقع رصد هذا الفيروس في وزارة الصحة أظهرت انخفاضا بعدد الحالات المشخصة.



وبين، أن أعراض الإصابة بفيروس المخلوي والانفلونزا الموسمية تتشابه؛ كسيلان الأنف وارتفاع بدرجة الحرارة واحتقان، موضحا أن شدة الإصابة تختلف من شخص لآخر.



ولفت إلى أن رصد الإصابة بفيروس المخلوي يتم من خلال فحص pcr.

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