إجراءات حكومية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي للأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يترقب الأردنيــون ، إعلان الحكومة الرسمي ، للإجراءات الرسمية التي من شأنها ، تحسين الأوضاع المعيشية لهم، نتيجة لتضررّهم الواضح "ماليا" .

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ويأتي الترقّب ، على ضوء تصريحات صحافية لرئيس الوزراء ، بشر الخصاونة الأسبوع الماضي ، حيث أوضح أنه سيكون هنالك حزمة اقتصادية هدفها توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من أزمة كورونا.



وأشار الخصاونة - حينها - أن الحكومة ستعلن عن هذه الحزمة، خلال الأسبوع الحالي .



وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة.



وقد حملت تصريحات رئيس الوزراء في طياتها "بصيص أمل" ، على وقع جائحة كورونا ، التي طالت العالم بشكل عام ، والأردنيين بشكل خاص.

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