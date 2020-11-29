إجراءات حكومية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي للأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يترقب الأردنيــون ، إعلان الحكومة الرسمي ، للإجراءات الرسمية التي من شأنها ، تحسين الأوضاع المعيشية لهم، نتيجة لتضررّهم الواضح "ماليا" .
ويأتي الترقّب ، على ضوء تصريحات صحافية لرئيس الوزراء ، بشر الخصاونة الأسبوع الماضي ، حيث أوضح أنه سيكون هنالك حزمة اقتصادية هدفها توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من أزمة كورونا.
وأشار الخصاونة - حينها - أن الحكومة ستعلن عن هذه الحزمة، خلال الأسبوع الحالي .
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة.
وقد حملت تصريحات رئيس الوزراء في طياتها "بصيص أمل" ، على وقع جائحة كورونا ، التي طالت العالم بشكل عام ، والأردنيين بشكل خاص.
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