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الأحد، 24-07-2022 12:29 م

إجراءات مشددة للحد من الاعتداءات على المياه في المملكة

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الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد، أهمية تنسيق الجهود لحماية موارد المياه في الأردن، وخاصة المياه الجوفية كونها مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والخاصة من جهة والمواطن من جهة أخرى.

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وقال خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للإدارة المتكاملة للأزمات والمخاطر الطبيعية إن الأردن نتيجة وجوده في منطقة تشهد العديد من الأزمات مثل أزمات اللجوء المختلفة وتزايد تأثير التغييرات المناخية وتذبذبات الهطولات المطرية تأثر كثيرا مما شكل ضغطا متزايدا على موارده والبنى التحتية فيه وخاصة قطاع المياه.


وأشار إلى أن صعوبة الواقع المائي خلال السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد الطلب وتراجع المتاح من المياه.


وأكد أن الوزارة وضعت إجراءات مشددة للحد من الاعتداءات في جميع مناطق المملكة والحد من هدر المياه وان الجهود المبذولة تحقق نتائج ملموسة وتقدما ملحوظا لتحديد مواطن الخلل في البنية التحتية للمياه وبالتالي تحسين قدرات الاستجابة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالتنسيق مع مختلف الجهات وهو ما شكل قيادة موحدة للتعامل مع هذه التحديات بفاعلية.

 


 




 

 


 

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