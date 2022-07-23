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السبت، 23-07-2022 02:36 م

حملة لوقف هدر المياه بالزرقاء وفصل 30 اشتراكا - صور

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الوكيل الإخباري - قال مدير مياه محافظة الزرقاء المهندس يوسف العيطان انه و تنفيذا لخطة وزارة المياه والري/ سلطة المياه واستجابة لمتطلبات الصيف وضمن حملة وقف الهدر التي تنفذها شركة مياهنا نفذت ادارة المياه حملة بالتعاون مع ممثلي الأحياء في مناطق الوسط التجاري بالزرقاء أسفرت عن فصل 30 اشتراك مياه وتحرير عشرات المخالفات لحين تصويب اوضاعهم ووقف الهدر من خزانات المياه الخاصة بهم.اضافة اعلان


وأوضح العيطان انه تم المباشرة بالحملة في معظم مناطق الزرقاء والتركيز على العقارات التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه.

وقال ان الحملة تعتمد على إجراءات عديدة قبل الوصول الى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداء من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه ومن ثم الصعود الى أسطح تلك البنايات و تفقُد الخزانات وأخذ ملاحظات الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه والأسباب مبينا ان الادارة ستقوم بفصل الاشتراكات للمخالفات التي تكررت فيها المخالفات بسبب وجود هدر للمياه داخل العقار  بناء على الملاحظات التي تم ذكرها.

واضاف مدير ادارة مياه محافظة الزرقاء ان هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض في بعض المناطق ولابد من تطبيق التعليمات بحق كل من يهدر المياه واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها مخالفة يعاقب عليها القانون.

وزاد ان الهدف من هذه الحملة ليس الفصل بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر وبما ينعكس إيجابيا لمصلحة المواطن في المقام الأول كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية اسفل العمارة وخاصة في الكراجات السفلية وبالتالي عدم الإضرار بالأبنية على المدى البعيد ، ولفت إلى أن العاملين مياه الزرقاء لمسوا تجاوباً من المواطنين وممثلي الاحياء حيث بدأوا بالاتصال من أجل القيام بأعمال الصيانة لخزاناتهم سواء العلوية أو السفلية و استبدال بعض المواسير المهترئة أو استبدال الطواشات و اغلاق الثقوب الموجودة في الخزانات.

 




 

 


 

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