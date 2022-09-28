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الأربعاء، 28-09-2022 12:18 م

إجراء عمليات نوعية في مستشفى الإيمان الحكومي

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الوكيل الإخباري - أجرى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد في عجلون خلال الأسبوع الحالي عددا من العمليات الجراحية النوعية الناجحة إيذاناً ببدء العمل في كافة أقسام المستشفى.اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنّ المستشفى الجديد بدأ يستقبل الحالات المرضية التي تحتاج إدخال واجراء التداخلات الجراحية اللازمة وذلك بعد قيام وزارة الصحة برفد المستشفى بالكوادر الصحية بما فيها تغطية مختلف الاختصاصات الطبية، والتمريضية وفنيي المختبرات وغيرهم من الكوادر الصحية والإدارية والخدمات المساندة.

وأضاف أنّ المستشفى أصبح جاهزا وتم البدء بتشغيله بشكل كامل بعد استكمال تزويد كافة أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وغرف المرضى والعناية الحثيثة والعمليات وغيرها من الأقسام بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والمتطورة والأثاث اللازم.

ولفت الفريحات إلى أن الخطة التي أعدتها الوزارة لتشغيل المستشفى بشكل تدريجي تضمنت عقد دورات تدريبية وتأهيلية لجميع العاملين، وفترة تجريبية وتقييمية لتشغيل المستشفى على مرحلتين بدأت بتشغيل أقسام الطوارئ وبعض الأقسام الأخرى والعيادات الخارجية والمختبرات وصولاً إلى تشغيل المستشفى بشكل كامل.

وبين فريحات أنّ المستشفى الجديد تبلغ سعته (250) سرير قابل للزيادة إلى (300) سرير، ويحتوي على قسم للطوارئ والإسعاف بسعة (45) سرير بزيادة (27) سرير عما كان يحتويه المستشفى القديم، وقسم للخداج بسعة (24) حاضنة وبزيادة (14) حاضنة، وقسم للعناية الحثيثة بسعة (12) سرير بزيادة (7) أسرة، واستحداث قسم جديد للعناية القلبية الحثيثة بسعة (11) سرير.

كما يحتوي المستشفى على قسمين للباطني والجراحة للنساء بسعة (52) سرير وللرجال بسعة (52) سرير أيضاً بزيادة عما كان يحتويه المستشفى القديم بلغت (75) سرير لمجموع أسرة القسمين، وقسم للعمليات يحتوي على (7) غرف عمليات مقارنة بـ(3) غرف عمليات في المستشفى القديم، وقسم للكلى بسعة (23) سرير.

وتضمن المستشفى أيضاً بحسب الدكتور الفريحات على قسم للثلاسيميا بسعة (8) أسرة، وقسم للأطفال بسعة (26) سرير، و(23) عيادة مقارنة بـ (11) عيادة في المستشفى القديم، كما تم مضاعفة أسرة قسم التوليد لتصل إلى (22) سرير.

وكان وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري والأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي قد افتتحا في شهر حزيران الماضي المرحلة الأولى من تشغيل مستشفى الإيمان عجلون الجديد بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الصحية وضمان الجهوزية العالية عند التشغيل الكامل للمستشفى.

ومن الجدير بالذكر أنّ مستشفى الإيمان القديم قد أكمل نقل كافة كوادره إلى المستشفى الجديد الذي أصبح يعمل بكامل طاقته.

 




 

 


 

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