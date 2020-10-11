إجراء 318988 فحصا للمواد الغذائية منذ بداية العام

الوكيل الاخباري- أجرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 318988 فحصًا مخبريًّا للمواد الغذائية في مختبراتها المختصّة، منذ بداية العام الحالي.

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وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنّ نسبة العيّنات المخالفة لم تتجاوز 1,5 بالمئة من إجمالي العيّنات الّتي تم فحصها في مختبرات المؤسسة.



وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة تطبق أحدث الأسس والمعايير العلمية والعالمية لضمان جودة ودقة نتائج تحليل عينات المواد الغذائية، بهدف حماية غذاء المواطن سواء المنتج محليا او المستورد.

وقال إن الغذاء والدواء يستحوذ على دخل المواطن الأردني، وذلك بحسب قيمة فاتورة استيراد المواد الغذائية، والتي تصل إلى نحو ملياري دينار سنويًا فيما ينفق الفرد في الأردن ما نسبته 38 بالمئة من دخله السنوي على الغذاء، و4 بالمئة على الدخان، و7 بالمئة على الدواء، و1 بالمئة على مواد التجميل والمكملات الغذائية وفقا للإحصائيات الرسمية.



واشار إلى أن المؤسسة تراقب نحو 90 ألف صنف غذائي مستورد يدخل معظمه عن طريق العقبة والمعابر الحدودية.



وقال ان مختبرات المؤسسة تؤدي دورها بالاعتماد على أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية بإشراف كفاءات بشرية مؤهلة فنيا وعلميا، حيث تخضع المواد الغذائيّة فيها إلى عدة فحوصات فيزيائيّة وكيمائيّة وجرثوميّة وذلك ضمن آلية متتابعة ومنظمة، مشيرا الى أن تقارير سلامة الغذاء وفعالية ومأمونية الدواء الصادرة عن المؤسسة حظيت بثقة المواطن نظرا إلى مخرجات عملها الملموسة.

المصدر: بترا



