إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الوكيل الاخباري- قرر مجلس الوزراء إحالة الضباط المذكورين تالياً على التقاعد
الرتبة الاسم.
عميد مهندس جعفر سليمان خلف
عميد ركن عبد الله مطلب سلمان
عميد علي عبدالله سالم
عميد عامر سليمان يوسف
عميد أحمد عليان مقبل
عميد أمجد حسن مرشد
عميد رمزي أحمد علي
عقيد أحمد محمد عبدالرحمن
عقيد ركن سعد أحمد سعد
عقيد منى أحمد عبدالله
عقيد أحمد محمود محمد
عقيد ياسر علي احمد
عقيد رامي جودت اسماعيل
عقيد علي سليمان خلف
عقيد رياض شاكر احمد
عقيد أيمن مزلوهارحيل
عقيد فلاح سعود محمد
عقيد عامر مشهور عبد الهادي
عقيد عوني أحمد سليمان
عقيد توفيق محمد صلاح