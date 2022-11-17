الحنيطي يتابع التمرين التعبوي (القوة الضاربة 3)

الوكيل الإخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، تمريناً تعبوياً (القوة الضاربة 3) الذي نفذته كتيبة الملك فيصل الثاني/16، التابعة للواء الملك حسين بن علي، في أحد ميادين التدريب المخصصة، وكان في استقباله قائد لواء الملك حسين بن علي العميد الركن نايل السحيم.

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ويأتي التمرين ترسيخاً لمقولة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة "أنتم الأصدق قولاً والأخلص عملاً" وضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجرياته والفرضيات التي بُني عليها والتي تحاكي سيناريوهات لقتال في المناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، بهدف تدريب المشاركين على التخطيط والتنسيق والتنفيذ ضمن المجالات العملياتية واللوجستية والتدريبية وصولاً للأهداف المرجوة.



واشتمل التمرين على عمليات القتال في المناطق المبنية بدءاً من عزل المنطقة واحتلال موطئ القدم وحتى التوسع وإعادة التنظيم للقوات وباستخدام رمايات من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورماية القناصين وبإسناد من الطائرات المقاتلة F16 والعمودية (الليتيل بيرد والكوبرا) والمدفعية، إضافةً إلى عمليات الإنزال بالحبل السريع بواسطة طائرات البلاك هوك، وأظهر المشاركون في التمرين مهارة عالية في تنفيذ المهام المناطة بهم في مختلف مراحل التمرين ودقة في إصابة الأهداف.



وفي نهاية التمرين، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمشاركين في التمرين، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مرسخاً في أذهانهم مقولة جلالته "أنتم الأصدق قولاً والأخلص عملاً"، ومعرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي أظهروها في تنفيذ مجريات التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.