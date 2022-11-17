الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 04:25 م

الحنيطي يتابع التمرين التعبوي (القوة الضاربة 3)

638042955218009067


الوكيل الإخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، تمريناً تعبوياً (القوة الضاربة 3) الذي نفذته كتيبة الملك فيصل الثاني/16، التابعة للواء الملك حسين بن علي، في أحد ميادين التدريب المخصصة، وكان في استقباله قائد لواء الملك حسين بن علي العميد الركن نايل السحيم.

اضافة اعلان


ويأتي التمرين ترسيخاً لمقولة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة "أنتم الأصدق قولاً والأخلص عملاً" وضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجرياته والفرضيات التي بُني عليها والتي تحاكي سيناريوهات لقتال في المناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، بهدف تدريب المشاركين على التخطيط والتنسيق والتنفيذ ضمن المجالات العملياتية واللوجستية والتدريبية وصولاً للأهداف المرجوة.


واشتمل التمرين على عمليات القتال في المناطق المبنية بدءاً من عزل المنطقة واحتلال موطئ القدم وحتى التوسع وإعادة التنظيم للقوات وباستخدام رمايات من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورماية القناصين وبإسناد من الطائرات المقاتلة F16 والعمودية (الليتيل بيرد والكوبرا) والمدفعية، إضافةً إلى عمليات الإنزال بالحبل السريع بواسطة طائرات البلاك هوك، وأظهر المشاركون في التمرين مهارة عالية في تنفيذ المهام المناطة بهم في مختلف مراحل التمرين ودقة في إصابة الأهداف.


وفي نهاية التمرين، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمشاركين في التمرين، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مرسخاً في أذهانهم مقولة جلالته "أنتم الأصدق قولاً والأخلص عملاً"، ومعرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي أظهروها في تنفيذ مجريات التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
1668684121941

الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية

1b41b371-الملك-11

الملك يهنئ بالعيد الوطني لسلطنة عُمان

1486452875-pm-1

رئيس الوزراء ينعى وزير السياحة والآثار الأسبق ينال حكمت

Fkk2mbPBFk0Dzog9owSVCr1fxrgOvnmCboTf01B9

الأمن العام: مستمرون بحربنا للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها

0L5A0349

الخصاونة يهنئ نظيره العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة

WhatsApp-Image-2022-10-20-at-4.36.06-PM

الحنيطي يستقبل رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية العُماني