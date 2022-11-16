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الأربعاء، 16-11-2022 03:55 م

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

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الوكيل الإخباري - استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي من آفة المخدرات، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".


وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (١٢٠٨) كف حشيش و(١١٩٢٠٠٠) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

 




 

 


 

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