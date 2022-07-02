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السبت، 02-07-2022 09:23 ص

إختتام دورة إنعاش الحياة المتقدمة للحوامل في المركز التعليمي الوطني

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الوكيل الاخباري- اختتمت في المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ دورة إنعاش الحياة للحوامل  Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO) بالتعاون مع دائرة النسائية والتوليد والمعتمدة من قبل الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسره AAFP.

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وتهدف هذه الدورة والتي شارك فيها عدد من الأطباء والقابلات القانونيات العاملين في جمعية العون الصحية المعنية بتقديم الرعاية الطبية للاجئين السوريين وعدد من الأطباء العاملين في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الى تأهيل مقدمي الرعاية الطبية على كيفية التعامل مع حالات الولادة الطارئة داخل غرفة الولادة  ورفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع حالات الولادة المستعصية والتركيز على اهمية الإنعاش القلبي الرئوي للحوامل مما يؤدي لإنخفاض المضاعفات عند الامهات والمواليد الجدد مما ينعكس إيجابا على خفض معدل الوفاة عند النساء الحوامل.


يشار الى ان هذه الدورة تعقد فقط من قبل الخدمات الطبية الملكية  بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة من جميع القطاعات الصحية العامة والخاصة.

 

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