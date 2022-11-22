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الثلاثاء، 22-11-2022 05:15 م

إخلاء مدرسة من الطلبة والمعلمين بعد تفاعل مواد كيميائية في مختبرها

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أخلت متصرفية لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، طلبة وإدارة مدرسة عبدالله بن مسعود الثانوية، في إسكان الأمير هاشم بلواء الرصيفة، بعد ورود بلاغ عن تسرب مادة كيميائية داخل مختبر المدرسة.

وقال متصرف اللواء، محي الدين العدوان، إنه وحسب البلاغ الوارد للدفاع المدني، فقد تم التحرك إلى موقع المدرسة والكشف على الموقع وتبين وجود "تفاعل" مواد كيماوية في المختبر (صوديوم+برافين) نتج عنه تصاعد أبخرة ورائحة غير طبيعية.

وأضاف أنه جرى إخلاء المدرسة من الطلبة والمعلمين والكادر الإداري؛ حفاظا على سلامتهم ولم تسجل إصابات.

وجرى التعامل مع الحادثة من قبل الكوادر المختصة ونقل المواد الكيماوية الخطرة لتسليمها إلى وزارة البيئة لحفظها، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادثة، إضافة إلى تشكيل لجنة للكشف على مختبرات المدارس والتأكد من طرق التخزين الخاصة بالمواد الخطرة وصلاحيتها.

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