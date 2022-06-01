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الأربعاء، 01-06-2022 02:14 م

إخماد حريق براد على نزول العدسية ولا إصابات - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الأربعاء، مع حريق براد على نزول العدسية باتجاه البحر الميت.

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وقالت الدوريات الخارجية لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، فيما قامت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي شب بالجزء الخلفي للبراد.

 

وأضافت أنه تم رفع المركبة عن حرم الشارع العام، مشيرة إلى تواجد كوادرها في الميدان لتسيير الحركة المرورية.

 

وأشارت الدوريات الخارجية إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

 

 

 

 




 

 


 

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