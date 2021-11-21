إدارة الأزمات تدعو إلى الالتزام بالتحذيرات بشأن الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين للالتزام بالتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية فيما يتعلق بالأحوال الجوية.



وكتب المركز على صفحته في فيسبوك:



تتعرض المملكة في هذه الأثناء لحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع استمرار تأثيرها خلال الساعات القادمة :



لذا حرصاً على السلامة العامة يدعو المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين والمقيمين إلى أخذ التحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية على محمل الجد والإبتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، في مناطق متفرقة من المملكة.

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