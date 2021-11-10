إدارة الأزمات ينفذ تمرينا وهميا في إربد الأربعاء

الوكيل الإخباري - ينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأربعاء، تنفيذ التمرين الوطني الشامل "درب الأمان"، موضحا أنه سيتم إجراء بعض الإغلاقات وتحريك آليات في بعض مناطق محافظة إربد.

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الاثنين، بدأت فعاليات التمرين الوطني "درب الأمان" بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية؛ للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من الأردن.



ويتضمن التمرين الذي تستمر فعالياته حتى الأربعاء، محاكاة أحداث متنوعة في مناطق داخل العاصمة عمّان وضواحيها ومحافظات إربد والكرك والعقبة، إضافة إلى وادي الموجب، والبترا.



ويتطلب تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات، إضافة إلى وجود أمني وإغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ، وإطلاق صفارات إنذار وعمليات إخلاء وتحريك آليات.

