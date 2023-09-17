إدارة الأزمات: درب الأمان 3 سيطبق بهذه المحافظات ولا تعطيل على دوام المدارس

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور احمد النعيمات، إن تمرين درب الأمان 3، الذي سينطلق غداً الاثنين، سوف يتركز في محافظات الوسط والجنوب.



وأضاف النعيمات، لـ " الوكيل الإخباري" أن الجانب الميداني من التمرين سيكون يومي الاثنين والثلاثاء، وجانب التقييم والقياس سوف يستمر حتى يوم الخميس المقبل.



وأكد أن التمرين لن يؤثر على الحياة العامة، ولن يتم تعطيل المدارس خلال فعاليات التمرين.

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ويأتي التمرين للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة، للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.