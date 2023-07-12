إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

الوكيل الاخباري -

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أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عدداً من الخدمات الالكترونية الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى توفير الوقت والجهد على المراجعين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.واشتملت الخدمات الالكترونية الجديدة على خدمات طلب فحص فني خارج أقسام الترخيص، وترجمة رخص المركبات، وتقديم طلب شطب المركبات فنياً أو لغايات الاستبدال بهجين، والاستعلام عن الرخص المحجوزة، إضافة إلى تقديم طلب الحصول على الموافقات الأمنية.وتأتي هذه الإجراءات من إدارة الترخيص ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة لأتمتة أنظمة الترخيص والتي يجري العمل على استكمالها وسيعلن عنها تباعاً، وضمن خطة معدّة لتطوير البنى التحتية التقنية والفنية في إدارة الترخيص، وضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تطوير وتحديث جميع خدماتها المقدمة للمواطنين.ويذكر أن إدارة الترخيص تستقبل الاف المعاملات ويتم إنجازها بسلاسة وبنهج خدمي متطور نال استحسان وإشادة المواطنين والمراجعين كافة.