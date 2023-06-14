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الأربعاء، 14-06-2023 09:29 م

الحكومة : 154% نسبة ارتفاع عدد القادمين عبر الطيران منخفض التكاليف

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - اعلنت رئاسة الوزراء مساء الأربعاء، أبرز ما تحقق في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي من عام 2023، ضمن محرّك الأردن وجهة عالمية.

وقالت الرئاسة، في منشور لها عبر حسابها على منصة فيسبوك، "تحقق نمو في الدخل السياحي بنسبة تجاوزت 88% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بذات الفترة من عام 2022".

وأكدت على استمرارية الحكومة في حملات الترويج العالمية، والتي اثمرت عن نمو السياحة الأمريكية بنسبة 197 بالمئة، ونمو السياحة الأوروبية بنسبة 192 بالمئة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعن الطيران منخفض التكاليف، فقد قالت إنها شهدت نمو بنسبة 154 بالمئة في عدد الركاب، بإجمالي شركات بلغ 4، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ولفتت إلى أن مليون ونصف زائر للأردن خلال الربع الأول من العام، بينما 324 ألف زائر إلى البترا خلال الربع الأول من عام 2023.

وأضافت أن أم قيس حصلت على جائزة أفضل 20 قرية سياحية في العالم، فيما تم البدء في تنفيذ خطة تطوير السياحة في محافظة جرش، منوهة إلى مشاركة 36 ألف شخص في رمضانيات 2023 بالمدرج الروماني.

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