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الثلاثاء، 04-07-2023 09:46 م

الاقتصاد الرقمي تدعو إلى تفعيل الهوية الرقمية من خلال محطات سند

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية من خلال محطات سند المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يمكن للمواطن من خلال تفعيل الهوية الرقمية الوصول إلى المستندات الرقمية الخاصة به، وطلب الحصول على الخدمات الحكومية، والوصول إلى السجلات الشخصية، وتوقيع المستندات رقمياً، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى.


كما يمكن معرفة أقرب محطة لمكان السكن من خلال موقع سند الإلكتروني أو خدمة بقربي الموجودة في تطبيق سند، ولمعرفة المزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق سند: sanad.jo .

 




 

 


 

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