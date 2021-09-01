إدارة السير تكشف قيمة مخالفة رمي المهملات من المركبة

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكدت إدارة السير، اليوم الأربعاء، أنه ومنذ بداية العام تم تحرير ٢٦٨٦ مخالفة القاء اي مواد او فضلات من نوافذ المركبة.

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وقالت إدارة السير بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" أن هذه الاحصائية خاصة بالمخالفة خلال الفترة من ١/١ ولغاية ٣٠/٨/٢٠٢١ مشيرة إلى أنها شاملة جميع الادارات المشاركة في ضبط هذه الممارسات السلبية.

وأضافت أن قيمة المخالفة حسب قانون السير تبلغ 20 دينارا.

ونوهت إدارة السير إلى ضرورة الالتزام بعدم رمي الفضلات من نافذة المركبات مبينة أنها تأمل بأن لا تحرر أي مخالفة من هذا النوع في الأيام القادمة وتعول على المواطنين بضرورة الالتزام.

وكانت قد اوضحت إدارة السير أن رمي المخلفات والنفايات من المركبة ظاهرة غير حضارية وسلوك غير منضبط يشوه جمالية المدينة.



