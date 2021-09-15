إدارة السير لـ الوكيل: هذه أبرز اسباب الحوادث المرورية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات - أكدت إدارة السير، اليوم الاربعاء، أن اطلاق مديرية الامن العام لحملة (معاً نصل آمنين ) جاءت ارتكازاً على التشاركية مع المواطنين ومختلف شرائح مستخدمي الطريق.

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وقالت إدارة السير بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" ان العنصر البشري هو العنصر العاقل في المعادلة المرورية، وهو المسؤول عن اكثر من ٩٨٪؜ من حوادث السير بحسب تقرير الحوادث المرورية في الاردن لعام ٢٠٢٠.

وأضافت أن الحوادث هي الدافع للتوجه الى مستخدمي الطريق لتجذير الثقافة المرورية الخاصة بالتزامهم بتعليمات وقواعد السير.



ونوهت إلى أن اكثر الاسباب انتشارا التي تؤدي إلى حوادث مرورية هي أخطاء السائقين، موضحة أنها أدت لـ (٦٨.٢٪؜) من حوادث الإصابات البشرية خلال عام ٢٠٢٠.



وبينت أن أخطاء السائقين تنقسم إلى مخالفات عدم أخد الاحتياطات اللازمة (٤١.٢٪؜) و مخالفات المسارب (٢٤.٢٪؜) ومخالفات التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ (٢.٨٪؜).



ووفق تقرير الحوادث المرورية في الاردن لعام ٢٠٢٠ فقد فقدنا (٤٦١) مواطناً من خيرة أبناء الوطن نتيجة لعدم التقيد بالقواعد المرورية خلال عام ٢٠٢٠، وأصيب (٥٥٩) مواطناً بإصابات بليغة





ونوهت إدارة السير إلى ضرورة الالتزام بقواعد واولويات المرور والابتعاد عن الممارسات السلبية والخاطئة وخاصة الخطرة منها لتحقيق يداً بيد شعار الحملة (معاً نصل آمنين) والحد من حوادث السير.

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