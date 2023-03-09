إدامة توقع اتفاقية لتدريب الشباب على تركيب وصيانة الخلايا الكهروضوئية

الوكيل الإخباري - وقعت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة مع شركة "يلو دوور اينيرجي ليمتد" الأردن اتفاقية شراكة لبدء العمل بمشروع "ضوء" الهادف إلى زيادة فرص العمل في المناطق الأقل حظاً.

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وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة إدامة الدكتور دريد محاسنة ومدير مكتب الأردن لشركة اينيرجي ليمتد المهندس طارق مراد، سيتم تدريب الشباب المستهدفين على تركيب وصيانة الخلايا الكهروضوئية.



وبحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، يستهدف المشروع في مرحلته التجريبية شباب المفرق من خلال تأهيل 20 متدربا من الفئة العمرية 18-24 عاما وتسليط الضوء على دمج الإناث في البرنامج بنسبة 20% لتزويدهم بالمهارات العلمية والعملية والتقنية للتعرف على كيفية تركيب وصيانة الخلايا الكهروضوئية.



وقالت الجمعية إنه سيتم تمويل مشروع "ضوء" من قبل شركة اكتس اكت، وهي المساهم الأكبر في شركة يلو دوور اينيرجي.



ويتصدى المشروع لتحدي البطالة في الأردن، حيث تمتلك شركة يلو دوور اينيرجي أكثر من 80 ميجا واط من مشاريع الطاقة الشمسية.



ويتضمن المشروع 4 محاور رئيسية ابتداء بالتدريب والتأهيل المستمر لمدة 3 أشهر مكثفة، إذ يحصل المتدرب على شهادة تؤكد اجتيازه المتطلبات العملية التي تمكنه من العمل في تركيب وصيانة الخلايا الكهروضائية.